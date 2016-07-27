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عبد الرحمن: لدي أمل في المشاركة بالاولمبياد.. وموقفي مختلف عن شارابوفا

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عبد الرحمن: لدي أمل في المشاركة بالاولمبياد.. وموقفي مختلف عن شارابوفا عبد الرحمن: لدي أمل في المشاركة بالاولمبياد.. وموقفي مختلف عن شارابوفا

لا يزال إيهاب عبد الرحمن بطل في رمي الرمح، متمسكًا بالأمل في المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو الشهر المقبل.

وتحدث عبد الرحمن لقناة "صدى البلد" قائلا:"أنا في اختبار إلهي، لا أنام منذ يومين لإنهاء الأوراق، وأثق أنني لم أتناول منشطات، وفقدت جزءً من وزني، لحزني الشديد، لأن لدي أمل في إحراز ميدالية وفق خطة وضعتها من 4 سنين، وأشعر أن الحلم يتبخر أمامي".

وأضاف"لا أعرف ماذا يحدث، أشعر أنني في حلم، لا أفهمه، وما يطمئنني مساندة المصريين وتواصل وزير الرياضة طوال الوقت، وأشخاص عديدة تريد المساعدة".

وتسائل البطل المصري"لمصلحة من إخفاء خطاب إيقافي 4 أيام، لقد وصل الخطاب يوم 20 مايو وتم إبلاغي يوم 24"؟

وأبدى إيهاب عبد الرحمن ثقته، قائلاً:"لم أوقع على أوراق تشير إلى حصولي على هرمونات، فلن أنهي مستقبلي بيدي، بل أنني أجريت 22 تحليلاً، وكل العينات جاءت سلبية".

وواصل لاعب الأهلي"كيف تكون العينة المذكورة إيجابية، رغم أنني أجريت قبلها وبعدها تحليلين، والنتائج كانت سلبية؟ .. لست غبيًا، لأتناول شيئًا دون علمي، وموقفي مختلف عن بطلة التنس الروسية ماريا شارابوفا التي اعترفت بنفسها بتناول المنشطات، ومع ذلك تحظى بدعم الرئيس الروسي وكافة المسؤولين في بلادها".

واختتم إيهاب عبد الرحمن بأنه خضع لتحليلات عديدة طوال مشواره في البطولات الدولية، قائلاً:"في أوروبا، يهمهم إيقافي كثيرًا، لأنهم لا يتقبلون الخسارة في ألعاب القوى، وحصولي على ميدالية لأفريقيا لأول مرة بعد 105 عامًا في رمي الرمح".

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