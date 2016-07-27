موجز المحافظات.. ارتفاع عدد الطلاب المحجوب عنهم نتيجة الثانوية لـ334 طالبا بالدقهلية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الثلاثاء، أبرزها أنه أعلن مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ارتفاع أعداد طلاب الثانوية العامة المحجوب عنهم النتيجة إلى 334 طالبا فى مدارس مختلفة بمحافظة الدقهلية.

وأعلن الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، أن سمكة الحوت القرش التى ظهرت بشواطئ مدينة مرسى علم، من فصيلة القروش وأطلق عليها الحوت القرش لكبر حجمها والذى من الممكن أن يصل إلى 12 مترا وهى من الأسماك المسالمة للإنسان والآمنة وليست مفترسة.

وبدأت نيابة إسنا بمحافظة الأقصر التحقيق فى بلاغات جماعية لأسر فلاحين تقدموا بها إلى مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الأقصر، يتهمون فيها جمعية زراعية كبيرة بالتزوير واستغلال أسماء 150 مزارعا، بينهم 22 من أقاربهم المتوفين، ووضعهم فى قوائم القروض والاستفادة من الأموال المخصصة من صندوق التدريب التعاونى بالإسكندرية التابع لوزارة الزراعة.

ولقى ثلاثة أشخاص مصرعهم أثناء التنقيب عن أثار بقرية دمر الحدادى التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف لموقع الحادث لمحاولة انتشال الجثامين الثلاثة من السرداب والحفرة التى تم حفرها بعمق 25 متر.

وأغلقت صاحبة منزل بقرية الشيخ سميط التابعة لمركز شربين الوحدة الصحية للقرية بالأقفال بسبب الإيجار.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى متخصص في النصب على المواطنين عقب استيلائه على 12 مليون جنيه و750 ألف جنيه بحجة توظيفها وأمرت نيابة الشئون المالية والتجارية حبسهم 4 أيام.

كان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بلاغا من أحمد .م. طبيب بيطرى ومقيم الإسكندرية وخمسة آخرين يؤكد تلقى "أحمد .م.ع" وآخرين مبالغ مالية منهم لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات العامة مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5% إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

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