مقتل 15 مسلحا وإصابة 9 آخرين فى قصف جوى لبؤر إرهابية بسيناء

قتل 15مسلح وأصيب 9 آخرين فى قصف جوى استهدف تحركات مسلحين بمناطق جنوب العريش وجنوب رفح.

وقال مصدر مطلع بشمال سيناء، إن عمليات أمنية مكثفة شهدتها شمال سيناء خلال الساعات الماضية، وخلالها تم توجيه ضربات جوية لمعاقل عناصر مسلحة جنوب رفح وجنوب العريش على الطريق الدائرى والمزارع، وتشير المعلومات الأولية لمقتل وإصابة 24 مسلحا بينهم 15 قتلوا وأصيب 9 آخرين .

وأكد المصدر، أن العمليات تتواصل وعمليات قصف عنيفة متواصلة تجرى الآن فى تلك المناطق وتستهدف بؤرا إرهابية سبق رصدها.

- سماع دوى انفجار وسط العريش

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