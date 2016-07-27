أحمد مرتضى منصور: المحكمة أعادت فرز صناديق لم يطلبها "الشوبكى"

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إنه لا يقلل من حكم المحكمة، مؤكدا أنه نشأ فى أسرة تحافظ على القانون من أى شخص آخر، وأن الحكم خالف الدستور المادة 107، وخالف لائحة مجلس النواب، كما أن عمرو الشوبكى طالب بإعادة الإنتخابات، وبطلان عضويته، والنائب عبد الرحيم على بمجلس النواب، وحدد أرقام معينة من الصناديق لإعادة فرزها.

وأضاف منصور، خلال لقائه مع الاعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم، :"بالفعل قامت المحكمة بفرز تلك اللجان مرة أخرى التى طلبها خصمه، وأثبتت صحة أرقامى، وقررت فرز صناديق أخرى لم يطلبها الشوبكى فى عريضة الدعوى المقامة، وتبين بعدها أن هناك 955 صوتا خطأ فى الجمع، وأن الخطأ فى خمس صناديق فقط".

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