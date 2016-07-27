بالخرائط.. تعرف على مسار محور "روض الفرج ـ الضبعة" الجارى تنفيذه

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مسار محور "روض الفرج ـ الضبعة"، الذى تنفذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بهدف ربط مدينة القاهرة بمطروح، حيث ينطلق هذا المحور من ميدان الخلفاوى على كورنيش النيل أمام أبراج أغاخان حتى يصل إلى الطريق الدائرى فى منطقة بشتيل، وهذا الجزء يقام على كوبرى خرسانى جزء منه سطحى والآخر معلق أعلى النيل، وهذه المرحلة تسمى المرحلة الثالثة من المحور وطولها 6 كم.

أما المرحلة الأولى فتنطلق بطول 29 كم من الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل موازيا لمحور 26 يوليو، متقاطعاً مع طريق المنصورية، حيث يمر أمام الشيخ زايد وأكتوبر حتى يتقاطع مع طريق "القاهرة ـ الإسكندرية" الصحراروى فى الكيلو 39 بعد معسكر الأمن المركزى، ويستمر المحور فى مرحلته الثانية بطول 30 كم من الكيلو 39 متوجهاً نحو الضبعة، حيث يتقاطع مع الطريق الدائرى الإقليمى، ثم يمر بمدينة العلمين وسيدى عبد الرحمن وصولاً إلى مدينة الضبعة.

ومخطط مستقبلا مد محور "روض الفرج ـ الضبعة" حتى مدينة مطروح وسيدى برانى وصولاً إلى السلوم على الحدود الغربية مع ليبيا، ويصل طول المحور كاملاً من روض الفرج حتى السلوم حوالى 600 كم، وتنفذها الهيئة الهندسية وفقاً للدراسات التى قامت بها وزارة الإسكان، وسيتولى إدارته وتشغيله جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعد تنفيذه وافتتاحه.



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انطلاق محور روض الفرج ـ الضبعة من ميدان الخلفاوى بالقرب محطة مترو المظلات



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المحور بمرحلته الثالثة والأولى



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مراحل المحور



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المحور يبدأ من الخلفاوى بشبرا حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بعد معسكر الأمن المركزى



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مسار المرحلة الأولى من المحور



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محور روض الفرج



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المحور من تقاطعه مع القاهرة/الإسكندرية الصحراوى مع التقاطع مع الدائرى الإقليمى وينطلق بعد ذلك نحو الضبعة

"روض الفرج – مطروح" شريان حياة جديد.. يخفف الزحام بمحور 26 يوليو ويربط القاهرة بمحافظات الجمهورية.. يتقاطع مع الكيلو 39 بالإسكندرية الصحراوى ويمتد حتى الضبعة.. والهيئة الهندسية تستعد لافتتاح مرحلتيه

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