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البروتين والكربوهيدرات أساس وجبتك قبل بناء عضلاتك.. ولا تنس الماء

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البروتين والكربوهيدرات أساس وجبتك قبل بناء عضلاتك.. ولا تنس الماء البروتين والكربوهيدرات أساس وجبتك قبل بناء عضلاتك.. ولا تنس الماء
الصالات الرياضية وبناء العضلات هو الشغل الذى يهتم به الشباب فى أوقات فراغهم للمحافظة على شكلهم مثل نجوم السينما والمجتمع، وبناء هذه العضلات تحتاج إلى مراعاة أسلوب الطعام الذى يتبعه الفرد.

ويقدم خبراء التغذية واللياقة على الموقع الأمريكى "dailymeal" مجموعة من الخطوات التى تساعد الشباب على تكوين عضلاتهم بطريقة صحيحة،

ومن هذه الخطوات..

1. من الأفضل تناول الطعام قبل التمرين الرياضى بـ20 حتى 40 دقيقة للقيام بأداء أفضل فى التمرين خاصة الوجبات التى تحتوى على البروتين حتى تعمل على إصلاح العضلات الخالية من وبنائها بطريقة صحيحة ويفضل أن يكون المقدار 10 جرامات.

2. إضافة الكربوهيدرات إلى البروتين لاستكمال الوجبة الصحية حتى تقوم بدورها فى بث الطاقة بالجسم.

3. الاستعانة بالعسل الطبيعى والفواكة لحصول الجسم على الطاقة الكاملة.

4. تناول المياه أثناء ممارسة التمارين الرياضية بصورة مستمرة للمحافظة على نسبة المياه بصورة مستمرة مهما فقدت منها أثناء التمرين، ولا يعنى ذلك تناول كمية كبيرة ولكن كل 20 دقيقة 3 رشفات من الماء.

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