الرئيس الجزائرى يدين الاعتداء الإرهابى على كنيسة فرنسية

أدان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الاعتداء الإرهابى الذى استهدف الثلاثاء كنيسة فى مدينة روان الفرنسية، والذى راح ضحيته رجل دين مؤكدًا تضامن بلاده مع فرنسا فى هذا الظرف الأليم.

وأعرب الرئيس الجزائرى- فى برقية بعث بها إلى نظيره الفرنسى فرنسوا أولاند- باسم الجزائر حكومة وشعبا وأصالة عن نفسه عن تعازيه الخالصة، ومواساته وتضامنه مع فرنسا، مؤكدًا على إدانة الجزائر الشديدة لهذا الاعتداء، الذى لا يمكن تبريره تحت أى ظرف فالإسلام الذى يقدس الحياة البشرية والديانات السماوية الأخرى بريئة من مثل هذه الجرائم الوحشية.

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