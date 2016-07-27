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استشهاد قيادى بـ"سرايا القدس" برصاص قوات الاحتلال فى الخليل

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استشهاد قيادى بـ"سرايا القدس" برصاص قوات الاحتلال فى الخليل استشهاد قيادى بـ"سرايا القدس" برصاص قوات الاحتلال فى الخليل
استشهد مقاوم فلسطينى وأصيب عدد من المواطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلى بالرصاص فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، خلال اشتباك عنيف وقع بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال التى حاصرت أحد المنازل فى قرية صوريف شمال مدينة الخليل المحتلة.

وأعلنت مصادر محلية لوكالة فلسطين اليوم، أن استشهاد مجاهد من سرايا القدس، الذراع العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، وإصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، كما أعلنت نجمة داوود عن إصابة عدد من جنود الاحتلال بالرصاص.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل مفاجئ منزل المواطن جميل وائل أبو فارة فى بلدة صوريف بزعم اختباء أحد المطلوبين لديها فى ذات المنزل، ما أدى لاندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال أصيب خلالها 3 مواطنين تم معالجتهم بعد السماح لسيارات الهلال الأحمر بدخول القرية.

ونادت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت: "محمد سلم نفسك" فرد عليهم محمد بإطلاق زخات من الرصاص، ما أدى لإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي ودفعهم لتعزيز قواتهم وإشراك نحو 40 آلية عسكرية في محاصرة المنزل.

وأعلن على إثرها جيش الاحتلال أن منطقة شمال الخليل منطقة عسكرية مغلقة كما قطع التيار الكهربائي عن البلدة، وأطلقت القوات عدة صواريخ تجاه المنزل ما ادى إلى استشهاد محمد، ابن سرايا القدس.

وتمكنت طواقم للهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى بلدة صوريف في وقت لاحق، وقدّمت العلاجات لثلاثة مصابين بالرصاص المطاطى.

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مصر 365