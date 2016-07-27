المدير التنفيذي لمعمل منشطات مصر لـ في الجول: هذا الفارق بين موقف غالي وإيهاب عبد الرحمن

ما هو الفارق بين موقف حسام غالي وإيهاب عبد الرحمن من اتهامهما بتعاطي المنشطات؟ أسامة غنيم المدير التنفيذي لمعمل منشطات مصر يجيب لـFilGoal.com.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب قد قرر إيقاف إيهاب عبد الرحمن بسبب ظهور مادة منشطة في تحليل عينة اللاعب، وسيخضع لاختبار فحص العينة B لتكون حاسمة في مستقبله من المشاركة في الأولمبياد. (طالع - العقوبة التي تنتظر إيهاب في حالة ثبوت الأمر)

وأكد إيهاب عبد الرحمن لاعب رمي الرمح أن إثبات برائته من تهمة تعاطي المنشطات أهم من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. (طالع التفاصيل)

وتحدث أسامة غنيم لـFilGoal.com قائلا:"كل معامل المنشطات في العالم حاليا تقوم بالإغلاق للسفر لريو دي جانيرو ولكن نجحنا في الحصول على استثناء كي يبقى معمل برشلونة مفتوحا حتى يوم الأربعاء".

وأضاف المدير التنفيذي لمعمل منشطات مصر"كان من المفترض أن يسافر إيهاب لبرشلونة يوم الثلاثاء أو الأربعاء وانتظره مسؤولو المعمل".

واستدرك"لكن رفض إيهاب السفر إلا مع شخص ممثل عنه وهو مستشار علمي، ورغم صعوبة حصول الأخير على التأشيرة إلا أن وزير الرياضة طالب بالحصول على جواز سفره لحل تلك الأزمة".

وأكمل"لكن جواز سفر المستشار العلمي لم يحصل الوزير عليه وبالتالي لم يسافر إيهاب عبد الرحمن لبرشلونة حتى الآن".

وبسؤاله عن ما هو دور المستشار العلمي أجاب"ليس له دور محدد، فمن المفترض أن اللاعب يسافر أو من ينوب عنه أو استئجار شخص من إسبانيا بمقابل مالي يحضر للمعمل ليرى العينة بنفسه ولا يلمسها بالطبع".

وعن سير إجراءات تحليل العينة B أكمل أسامة غنيم حديثه"يتم سؤال الشخص الذي حضر للمعمل إذا كان اللاعب أو من ينوب عنه هل هذه العينة هي عينتك، ثم يتم التأكد من عدم فتحها مسبقا قبل وضعها على جهاز خاص لفتحها أمامه".

وأكمل حديثه متسائلا:"لماذا رفض إيهاب عبد الرحمن السفر بمفرده؟ ولماذا قام بإدخال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين في الموضوع فموقفه مختلف عن حسام غالي كليا".

وبسؤاله عن السبب أوضح"غالي كان يعاني من زيادة هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي من الجسم، أما ما حدث من إيهاب فكان بسبب المكملات الغذائية التي يحصل عليها".

وأتم"ما حدث مع إيهاب لن يخرج عن أمرين إما أن جرعة المكملات الغذائية زادت عن الحد الطبيعي، أو أنه لم يتدرب بشكل كاف ما جعل هرمون التستوستيرون يرتفع بذلك الشكل".