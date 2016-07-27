الزيارة الأولى لوفد الإتحاد الأوروبى لجامعات اليورو المتوسطة ( Uni Med ) جامعة دمنهور

إستقبل اليوم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وفداً من الاتحاد الأوروبي لجامعات اليورو متوسطة ( Uni Med ) بمقر إدارة جامعة دمنهور بحضور كل من الدكتور لوشيانو جوتيريز أستاذ الإقتصاد الزراعى بجامعة ساسارى الإيطاليه والدكتور ماركو دينيتو الأستاذ بالإتحاد الأوروبى لجامعات اليورو متوسطة لمناقشة المشروع المصرى الإيطالى لإنشاء برنامج :( ماجستير الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية في مصر ) .

ومن جانبه أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور فى تصريحات خاصة لــ " اليوم السابع " أن هذا المشروع يتيح لعدد (20 ) طالب من جامعة دمنهور دراسة الماجستير فى إحدى الدول الأوروبية ، كما يشمل أيضا المشروع برنامج تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس و الطلاب من خلال ورش العمل المشتركة و أيضا سفر الباحثين و الطلاب بجامعة دمنهور في مجال علوم الأراضي الزراعية و التربة إلى مختلف الجامعات الأوروبية و أيضا تطوير و إنشاء الكور سات الإلكترونية في هذا المجال لنقل الخبرات و تدويل التعليم و البحث العلمى .

يأتي هذا ضمن الخطة التطويرية للدكتور عبيد صالح لجامعة دمنهور وحرصه على توطيد أواصر التعاون و الترابط خاصة بين مصر وإيطاليا و دول الإتحاد الأوروبي و أيضا تشجيع السياحة و توفير العملة الصعبة من أجل انتعاش الإقتصاد المصري .



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رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لجامعات اليورو متوسطة ( Uni Med ) بمقر إدارة جامعة دمنهور



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جانب من لقاء رئيس جامعة دمنهور مع وفد الاتحاد الأوروبي



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جانب من لقاء رئيس جامعة دمنهور مع وفد الاتحاد الأوروبي بجامعة دمنهور



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جانب من لقاء رئيس جامعة دمنهور مع وفد الاتحاد الأوروبي بجامعة دمنهور



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رئيس جامعة دمنهور يكرم وفد الإتحاد الأوربى



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جانب من تكريم رئيس جامعة دمنهور للوفد الأوربى بمقر جامعة دمنهور

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