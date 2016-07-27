الزيارة الأولى لوفد الإتحاد الأوروبى لجامعات اليورو المتوسطة ( Uni Med ) جامعة دمنهور

ومن جانبه أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور فى تصريحات خاصة لــ " اليوم السابع " أن هذا المشروع يتيح لعدد (20 ) طالب من جامعة دمنهور دراسة الماجستير فى إحدى الدول الأوروبية ، كما يشمل أيضا المشروع برنامج تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس و الطلاب من خلال ورش العمل المشتركة و أيضا سفر الباحثين و الطلاب بجامعة دمنهور في مجال علوم الأراضي الزراعية و التربة إلى مختلف الجامعات الأوروبية و أيضا تطوير و إنشاء الكور سات الإلكترونية في هذا المجال لنقل الخبرات و تدويل التعليم و البحث العلمى .
يأتي هذا ضمن الخطة التطويرية للدكتور عبيد صالح لجامعة دمنهور وحرصه على توطيد أواصر التعاون و الترابط خاصة بين مصر وإيطاليا و دول الإتحاد الأوروبي و أيضا تشجيع السياحة و توفير العملة الصعبة من أجل انتعاش الإقتصاد المصري .
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رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لجامعات اليورو متوسطة ( Uni Med ) بمقر إدارة جامعة دمنهور
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جانب من لقاء رئيس جامعة دمنهور مع وفد الاتحاد الأوروبي
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جانب من لقاء رئيس جامعة دمنهور مع وفد الاتحاد الأوروبي بجامعة دمنهور
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جانب من لقاء رئيس جامعة دمنهور مع وفد الاتحاد الأوروبي بجامعة دمنهور
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رئيس جامعة دمنهور يكرم وفد الإتحاد الأوربى
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جانب من تكريم رئيس جامعة دمنهور للوفد الأوربى بمقر جامعة دمنهور
>- نائبة محافظ البحيرة تشهد فعاليات ملتقى العلميين الأول بمكتبة دمنهور