«تنفيذي الشارقة» يتابع سير عمل المشروعات السكنية وتطوير البنية التحتية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة والاطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على تقرير مجلس الشارقة للتعليم حول مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات في إمارة الشارقة، وأوضح الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن مجالس أولياء الأمور لها دور مهم في تحقيق التكامل مع المؤسسات التربوية والتعليمية والطلاب والطالبات بما يخدم سير العملية التعليمية.

وتناول رئيس مجلس الشارقة للتعليم خلال عرضه للتقرير الجهود التي تقوم بها المجالس من مبادرات وبرامج نفذت بمشاركة المدارس والجهات التعليمية، كما استعرض الخطط المستقبلية للمجالس والمقترحات التطويرية، ووجه المجلس بدراسة المقترحات والتنسيق مع الجهات المعنية.

مؤشرات

واطلع المجلس على تقرير المؤشرات الاقتصادية لرخص الأعمال للنصف الأول من العام 2016، وأشار سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أن البيئة الاقتصادية في الإمارة تشهد نموا ملحوظا، وذلك بسبب الخدمات والمشروعات والمبادرات المقدمة في إمارة الشارقة، مما يمثل بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب الأعمال. وتناول التقرير دراسات مقارنة بين المؤشرات الاقتصادية لرخص الأعمال في النصف الأول من عام 2015 والنصف الأول من عام 2016 والتوقعات العامة للمؤشرات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2016 وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها.