هيئة المعرفة: 99 % توقيع عقود أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة بدبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن توقيع 99 % من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في دبي لعقد أولياء الأمور، بواقع 171 مدرسة و258255 طالباً وطالبة..

فيما يستهدف العام الدراسي المقبل 2016/ 2017 لبرنامج عقد أولياء الأمور جميع المدارس الخاصة، إضافة إلى المدارس الجديدة، وفقاً لأمل بالحصا، رئيسة الالتزام وضبط المسؤوليات في الهيئة، التي أشارت إلى أن أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة قد بدؤوا اعتباراً من مايو الماضي عمليات توقيع عقد ولي الأمر والمدرسة للعام الدراسي المقبل 2016-2017..

وذلك في خطوة تستهدف إعطاء الوقت الكافي للمدارس وأولياء الأمور لإنجاز عمليات تسجيل وتحديث بيانات الطلبة عبر البرنامج الإلكتروني لهيئة المعرفة.

وأكدت بالحصا قيام الهيئة بتسهيل عملية توقيع العقود من خلال تطبيق »عائلتي« المتوفر عبر الهواتف الذكية والذي يتيح لأولياء الأمور الاطلاع والتحكم بالفعاليات الخاصة بأبنائهم، فضلاً عن كونه يوفر ميزة التوقيع الإلكتروني على عقد أولياء الأمور مع المدرسة عبر أداة »ذكية« من أي مكان وبأي وقت.

تواصل إيجابي

ولفتت رئيسة الالتزام وضبط المسؤوليات في الهيئة إلى أن العقد يهدف إلى تعزيز العلاقات الإيجابية وتحديد الحقوق والواجبات بين المدارس وأولياء الأمور؛ إذ يستهدف العقد تشجيع التواصل الإيجابي، وتعزيز العلاقات بين المنزل والمدرسة، من خلال العمل المشترك بين طرفي العقد على فض المنازعات داخلياً..

حيث ينص العقد على إلزام المدارس بإجراءات فض المنازعات، لضمان حق أولياء الأمور والطلاب في اتخاذ قرار عادل ونزيه، وذلك رغم أن معظم المنازعات يمكن حلها داخلياً.

ويتضمن عقد أولياء الأمور بنوداً تغطي سياسات القبول والرسوم والحضور والمواظبة على الالتزام بالأوقات المدرسية، وكذلك الصحة والسلامة والمواصلات، كما يحدد العقد مسؤوليات ولي الأمر مثل توفير السجلات الطبية والنفسية والتعليمية بالتفصيل للمدرسة، لضمان سلامة الطلاب في المدرسة.

وتحت بند المناهج التعليمية، تحدد المدرسة وفقاً للعقد ما تقدمه من المواد الدراسية الإلزامية والاختيارية للطلاب، إضافة إلى سياسة التقييم، كما يتناول العقد حقوق ومسؤوليات الطلبة وأولياء الأمور في ما يتعلق بالاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام الاجتماعية والمنتديات.

وأفادت بالحصا بأن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج عقود أولياء الأمور شملت تضمين العقود تصنيف كل مدرسة خاصة في دبي بحسب نتائج جهاز الرقابة المدرسية، ما يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على جودة التعليم التي تقدمها مدارس أبنائهم قبل توقيع العقد وتسجيل أبنائهم في المدرسة، إضافة إلى التقويم المدرسي المعتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية لكل مدرسة خاصة بدبي.

إلزامية التوقيع

ويعد توقيع عقود أولياء الأمور »إلزامياً« لإتمام عمليات تسجيل الطلبة عبر البرنامج الإلكتروني للهيئة، إذ يعد العقد متطلباً أساسياً لتسجيل الطلبة في البرنامج الإلكتروني للمدارس، داعية المدارس وأولياء الأمور الحاليين والجدد في المدارس الخاصة بدبي إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك في توقيع العقود.

جودة

ركز برنامج عقود أولياء الأمور في مرحلته الأولى على ضمان جودة الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة، لاسيما التي تشهد كثافة عالية للطلبة الإماراتيين، حيث استهدف البرنامج في المرحلة الأولى ست مدارس، ومع انطلاق المرحلة الثانية أصبح إجمالي المدارس 24 مدرسة، بواقع 18 مدرسة جديدة..

إضافة إلى مدارس المرحلة الأولى، بإجمالي أعداد طلبة في المرحلتين بلغ حوالي 38 ألفاً و624 طالباً وطالبة، منهم 22 ألفاً 885 طالباً وطالبة مواطنة، ويمثلون نسبة 78 % من إجمالي الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة، قبل أن تستهدف المرحلة الثالثة الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي والباكستاني وعددها 34 مدرسة خاصة.