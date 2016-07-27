أفضل 5 طرق لتقليل الوزن بعد سن اليأس

تعانى بعض السيدات عند الاقتراب من سن اليأس من بعض الأعراض، من بينها زيادة الوزن ، وفى هذا الإطار يقدم موقع "بولد سكاى" بعض الأطعمة يمكنها تقليل الوزن عند الاقتراب من عمر الأربعين.

1-تقليل السكريات : يقلل فرص الإصابة بالسكر وهو ما ينعكس إيجابيا على الوزن ، ففى العادة السكريات والسمنة مرتبطان ببعضهما.

>2- أضيفى السمك لقائمة الطعام : الأسماك من ضمن قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين إى، ويعمل على حرق الدهون مما يساهم بشكل كبير فى تقليل الوزن.

>3-امشى دائما : الاستخدام الأمثل للقدمين فى الصعود والنزول بدلا من المصاعد ، والمشى لمسافات معقولة يوميا من العادات التى تقدم دائما حلولا فيما يتعلق بتخفيض الوزن.

>4-غيرى نظامك اليومى المتعلق بالتمارين الرياضية : من المهم جدا تغيير النمط المتعلق بالتمارين الرياضة فكلما تغير النسق، كان ذلك أفضل.

>5-عالجى التوتر : كلما كان لدينا توترات ونسيناها كان الموضوع معقدا، فبعد فترة تتواتر الضغوظ وتنحدر الأزمات بالإنسان نحو القاع، ما يفضى إلى الاكتئاب الذى يؤدى بطبيعة الحال إلى زيادة الوزن .

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