لعلاج تكيسات المبايض.. 5 خطوات منزلية تضمن الشفاء

نسبة كبيرة من الفتيات يشكين من متلازمة تكيس المبايض، التى تظهر أعراضها منذ مرحلة المراهقة ، وتتمثل فى حالة عدم توازن هرمونى، وتؤكد الدراسات أن هناك واحدة من بين كل 5 فتيات مصابة بتكيس المبايض، ومن آثاره السلبية عدم انتظام الدورة الشهرية، زيادة حب الشباب، كثافة شعر الوجه، تساقط الشعر، العقم، الإصابة بالسكر، أمراض القلب.

وعلى الرغم من أن هناك كثير من الأدوية تساعد على علاج هذه المتلازمة إلا أن لها كثيرا من الآثار السلبية، ويقدم موقع" searchhomeremedy" 6 خطوات يمكن للفتاة القيام بها بدون الاعتماد على العقاقير الطبية، وعند الالتزام بتنفيذها يتم الشفاء:

1-اتباع حمية صحية منخفضة السعرات الحرارية:

2-تناول البروتين :

3-شرب الماء :

4- تناول أوميجا "3"

5-خل التفاح