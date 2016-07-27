لعلاج تكيسات المبايض.. 5 خطوات منزلية تضمن الشفاء

نسبة كبيرة من الفتيات يشكين من متلازمة تكيس المبايض، التى تظهر أعراضها منذ مرحلة المراهقة ، وتتمثل فى حالة عدم توازن هرمونى، وتؤكد الدراسات أن هناك واحدة من بين كل 5 فتيات مصابة بتكيس المبايض، ومن آثاره السلبية عدم انتظام الدورة الشهرية، زيادة حب الشباب، كثافة شعر الوجه، تساقط الشعر، العقم، الإصابة بالسكر، أمراض القلب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تناول الأطعمة الصحية التى تخلو من " السكريات ، الدهون، المقليات، الأطعمة المحفوظة، اللحوم المصنعة " تؤدى إلى انخفاض نسبة السكر فى الدم مما يساعد فى خفض الوزن وتعزيز اللياقة البدنية.
>تناول الأطعمة التى تحتوى على أنواع البروتين " البيض، اللحوم، السمك، البقول، الفول الصويا" تخفف من أعراض متلازمة تكيس المبايض .
>شرب 10 أكواب من الماء يوميا يساعد على علاج تكيس المبايض ، بالإضافة إلى تعويض الجلد وإكسابه ليونة ومرونة ملحوظة .
>عند تناول الأطعمة الغنية بعناصر الأوميجا "3" مثل "فول الصويا، اللوز، سمك السلمون ، بذور الكتان، بالإضافة إلى المكملات الغذائية ترتفع مستويات "الأندروجين" فى الجسم بالإضافة إلى تحسين مستوى الأنسولين فى الدم .
>إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى ½ كوب ماء دافىء يعزز من قدرات المبايض ويجعلها تعمل بشكل أفضل، مما يساهم فى علاج تكيسات المبايض
وعلى الرغم من أن هناك كثير من الأدوية تساعد على علاج هذه المتلازمة إلا أن لها كثيرا من الآثار السلبية، ويقدم موقع" searchhomeremedy" 6 خطوات يمكن للفتاة القيام بها بدون الاعتماد على العقاقير الطبية، وعند الالتزام بتنفيذها يتم الشفاء:
1-اتباع حمية صحية منخفضة السعرات الحرارية:
>تناول الأطعمة الصحية التى تخلو من " السكريات ، الدهون، المقليات، الأطعمة المحفوظة، اللحوم المصنعة " تؤدى إلى انخفاض نسبة السكر فى الدم مما يساعد فى خفض الوزن وتعزيز اللياقة البدنية.
2-تناول البروتين :
>تناول الأطعمة التى تحتوى على أنواع البروتين " البيض، اللحوم، السمك، البقول، الفول الصويا" تخفف من أعراض متلازمة تكيس المبايض .
3-شرب الماء :
>شرب 10 أكواب من الماء يوميا يساعد على علاج تكيس المبايض ، بالإضافة إلى تعويض الجلد وإكسابه ليونة ومرونة ملحوظة .
4- تناول أوميجا "3"
>عند تناول الأطعمة الغنية بعناصر الأوميجا "3" مثل "فول الصويا، اللوز، سمك السلمون ، بذور الكتان، بالإضافة إلى المكملات الغذائية ترتفع مستويات "الأندروجين" فى الجسم بالإضافة إلى تحسين مستوى الأنسولين فى الدم .
5-خل التفاح
>إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى ½ كوب ماء دافىء يعزز من قدرات المبايض ويجعلها تعمل بشكل أفضل، مما يساهم فى علاج تكيسات المبايض