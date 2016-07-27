محافظ الاسكندرية: منطقة بئر مسعود رمز لعروس البحر المتوسط ومتنفس ترفيهى

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، إن منطقة بئر مسعود هى رمز أصيل من رموز الإسكندرية والتى يتهافت عليها المصريين من جميع المحافظات، مؤكدا أن تطويرها يأتى تعظيما للقيمة ا?ثرية والتاريخية للمنطقة، وعودتها لتكون متنفس ترفيهى عام يخدم أهل المحافظة وزائريها وكذلك تعظيم القيمة التاريخية لصخرة البئر من خلال تصميم يحترم طبيعة المنطقة وتكونتها الطبيعية، وإحياء الشكل التراثي للبئر.

وأشار بيان صادر منذ قليل إلى أن محافظ الأسكندرية أكد أن المنطقة ستكون بمثابة مركز ثقافى مفتوح يتم فيه تقديم جميع عروض الفنون المختلفة لتنمية المستوى الذوقى والثقافى للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية مساء اليوم المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة بئر مسعود التراثية وذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى

وأ وضح أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطويرها لاستقبال مواطنى ومصطفى الإسكندرية ، وأشاد برقى مستوى التطويرات والتجديدات بها.

وأشار المحافظ أنه جارى استكمال المرحلة الثانية والثالثة من تطوير المنطقة بالكامل على أعلى المستويات تحت إشراف أساتذة كلية الفنون الجميلة و جهاز تعمير الساحل الشمالى بالتنسيق مع المحافظة

وأعرب المحافظ عن مدى سعادته بالفرحة الواضحة على وجوه جميع زائري بئر مسعود اليوم وهو أحد أهم المقاصد السياحية التي يزورها مواطنى وزائرى الإسكندرية وليست حكرا على أحد، لذا كان من الضرورى أن يتم تطويره على أعلى مستوى يليق بالمكانة السياحية للثغر.

وأكد أن الهدف الأساسى من تطوير وتأمين منطقة بئر مسعود بالكامل وإنارته وتخصيص أماكن لإقامة الاحتفالات والتنزه والاستمتاع بهذا المكان السياحى، هو تقديم أفضل الخدمات للجمهور خاصة خلال موسم الصيف، وأنه يبدل قصارى جهده للنهوض بالإسكندرية للمكانة التي تستحقها، وأن الاهتمام بالكورنيش والشواطئ هدفه الرئيسي هو زيادة إيرادات المحافظة، والتي تساهم بذلك في تطوير المدينة بالكامل.

واختتم المحافظ كلمته ببعض التوجيهات الرئيسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، قائلا " حبو مصر ، تحيا مصر ، مصر أم الدنيا وهتفضل أد الدنيا".

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد متولي السكرتير العام المساعد، سعد محمد سعد وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء أحمد حجازى وكيل وزارة السياحة والمصايف،واللواء أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزة أول و الدكتور محسن حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور صلاح هريدي أستاذ العمارة والتخطيط العمرانى بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

يذكر أن عملية التطوير تضمنت تجديد أرصفة البئر بالكامل، وزيادة عدد المقاعد وأماكن جلوس رخامية وعمل مدرجات فنية علي غرار المسرح الروماني، وأيضا عمل مشايات ومناطق جلوس في المساحة بين الصخر والبحر، وأعمال تشجير بالمنطقة بالكامل، ووضع مظلات خشبية، مع توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، كما شملت عملية التطوير إضاءة المنطقة بالكامل من خلال تركيب 20 عامود إضاءة جديد ذات كشافات LED الموفرة للكهرباء.

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