مطروح تستقبل 111 سائحا إيطاليا على متن طائرة شارتر

استقبل مطار مرسى مطروح، طائرة شارتر قادمة من مطار روما و ميلانو بايطاليا، على متنها 111 سائحا إيطالى، وذلك مع بداية تدفق طائرات الشارتر للموسم السياحى بالساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح، ليرتفع عدد الرحلات إلى 3 طائرات شارتر استقبلها مطار مطروح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية، أنه يجرى العمل على تشجيع وجذب السياحة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، مع ضرورة إقامة معارض بالدول العربية والأوروبية للترويج لمحافظة مطروح سياحياً، مما ينعكس على زيادة رحلات الشارتر القادمة للمحافظة من عواصم دول العالم، حتى تحتل مطروح مكانه مميزة على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم زيادة عدد الطائرات الشارتر، لأكثر من رحلة أسبوعيا خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف بان المحافظة تتميز بالاستقرار الأمني، بين باقى محافظات الجمهورية وذلك بفضل وعى أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصرنا الغالية، فى ظل ما تتمتع به من المقومات والتنوع السياحى، مثل سياحة السفارى والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية.

من جانبها أكدت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، بأنه تم توزيع الدليل السياحي للمحافظة باللغة الايطالية علي السائحين، بناء علي توجيهات محافظ مطروح، لتعريفهم بأهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح وواحة سيوة.

- مطروح تستقبل ثانى طائرة شارتر قادمة من إيطاليا وعلى متنها 106 سائحين