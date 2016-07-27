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يوسف الحسينى يعرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقى «التنظيم»

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يوسف الحسينى يعرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقى «التنظيم» يوسف الحسينى يعرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقى «التنظيم»

الإعلامي يوسف الحسيني

عرض الإعلامى يوسف الحسينى، خلال برنامجه «السادة المحترمون»، الجزء الأول من الفيلم الوثائقى «التنظيم» لكشف تفاصيل التنظيم الدولى للإخوان المسلمين فى لندن، قائلاً:”دور إعلامى صحفى تنويرى حقيقى”.

شارك فى الفيلم كل من الدكتور محمد حبيب النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان، وعبد الستار المليجى القيادى السابق بجماعة الإخوان، والدكتور هانى عبد الله الباحث فى تاريخ نشأة الجماعات الإسلامية، وكمال الهلباوى المتحدث السابق باسم التنظيم الدولى فى الغرب، إضافة إلى أندرو جليجان صحفى بريطانى ورشاد على الباحث بمعهد الحوار الاستراتيجى بلندن.

وأوضح الجزء الأول من «التنظيم»، تفاصيل نشأة تنظيم الإخوان فى ولندن، وكيف نشر حسن البنا دعوته لإحياء الإسلام مرة أخرى فى العالم عن طريق قسم الاتصال بالعالم الخارجى وفى مقدمته العالم الإسلامى، ومفهوم الإخوان المسلمين لها.

ويعُد الفيلم محاولة لكسر حواجز السرية التى يفرضها الإخوان حول التنظيم الدولى، كما يحاول كشف غموض الهيكل الإدارى والمالى والتنظيمى لجماعة الإخوان حول العالم.

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