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محافظ سوهاج يكلف رئيس مدينة أخميم بالانتهاء من تطوير ميدان الصينية

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محافظ سوهاج يكلف رئيس مدينة أخميم بالانتهاء من تطوير ميدان الصينية محافظ سوهاج يكلف رئيس مدينة أخميم بالانتهاء من تطوير ميدان الصينية
كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسرعة الانتهاء من أعمال تجميل وتطوير ميدان الصينية بالمدخل الشرقى لكوبرى أخميم العلوى الجديد على النيل بطريق أخميم – سوهاج، وذلك من خلال الانتهاء من أعمال تبليط الأرضيات وتركيب مقاعد انتظار للمواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الرصف حول الميدان.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ وقيادته لحملة مكبرة بميدان الصينية بشارع أخميم – سوهاج من المرور ومراقبى الأغذية والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة والتموين، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر شهادة صحية، وإعدام كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والتحفظ على كميات من الحلوى يشتبه فى احتوائها على مواد صناعية ضارة، وعمل محضر جنحة وضبط لعدد 1200 قطعة باتيه منتهية الصلاحية.

كما قامت إدارة مرور سوهاج بضبط العديد من المخالفات المرورية، والتى تمثلت فى القيادة بدون ترخيص ومخالفات السير عكس الاتجاه. وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة ومراقبة السيارات التى تنقل المواد الغذائية والتأكد من سلامة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين.

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