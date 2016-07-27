"بن دغر" يبحث تطورات مشاورات الكويت مع الوزراء وأعضاء مجلس النواب

بحث الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، اليوم بالرياض فى اجتماع مشترك لمجلس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس النواب تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية فى الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن الاجتماع ناقش الموقف السياسى الخاص بمشاورات السلام الجارية فى دولة الكويت واستمرار الوفد الانقلابى فى رفضه الامتثال للإرادة الشعبية والدولية والالتزام بمرجعيات الحل السياسى المتفق عليها والمتمثلة فى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفى مقدمتها القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الشرعية الايجابى من المشاورات التى ترعاها الأمم المتحدة .. وطالب الانقلابيين بالالتزام بمرجعيات الحل المتوافق عليها من اجل حقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب .

واستنكر ابن دغر أساليب الافتراء والتضليل التى أدمنت على استخدامها مليشيات الانقلاب ووسائلهم الاعلامية فى تسويق انتصارات وهمية وتزييف المعلومات حول حقيقة ما يجرى .. وأكد أن هذه الممارسات باتت مكشوفة للجميع فى الداخل والخارج ولن تؤدى الى شرعنة انقلابهم مهما حاولوا .. وقال أن كل ادعاءاتهم بالمظلومية سقطت وظهر البعد الآخر لهذه المليشيات وهدفها فى خدمة اطماع ايران فى المنطقة متجاهلة مصالح الشعب اليمنى .

وحمل الاجتماع المليشيات الانقلابية المسئولية الكاملة عما وصلت اليه البلاد والتدهور الكبير فى الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية وذلك بسبب استمرارها فى رفض الحلول السياسية وتماديها فى ارتكاب الجرائم ضد ابناء الشعب اليمنى وتدمير مؤسسات الدولة.

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولى الى عدم الإصغاء لما يقوله الانقلابيون والنظر الى افعالهم الوحشية والإجرامية على الأرض واستمرارهم فى عملية التنكيل والإبادة لأبناء الشعب اليمنى .. موضحا أن الحكومة الشرعية ذهبت الى مشاورات الكويت بنية صادقة انطلاقا من مسئوليتها الوطنية والأخلاقية لرفع المعاناة عن شعبها وانهاء الحرب العبثية التى فرضت عليهم فيما ظل الانقلابيون يمارسون الاعيبهم المعروفة فى المماطلة والتنصل عن كل المواثيق والعهود التى قطعوها.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة مراجعة المليشيات الانقلابية لمواقفها ووقف الجرائم الوحشية التى ترتكبها بحق الشعب اليمنى وأن تراجع المأزق الذى أوقعت نفسها فيه وتقرأ جيدا الاجماع الإقليمى والدولى الرافض والمستنكر لما تقوم به والداعى الى تخليها عن السلاح وتسليم مؤسسات الدولة وانهاء كافة مظاهر الانقلاب.. مجددا موقف الشرعية الثابت وهو افشال المشروع العنصرى السلالى واستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب والبحث عن السلام الدائم والشامل لكل أرجاء الوطن.

واشاد د.بن دغر بالمقاومة الوطنية فى كل محافظات ومدن الجمهورية وخاصة فى تعز التى تعانى هذه الأيام من ويلات مليشيات الحوثى وصالح .

وجدد الاجتماع دعمه الكامل للجيش الوطنى والمقاومة الشعبية.. وأعرب عن تقديره الكبير للتضحيات التى يقدمونها من اجل استعادة احلام اليمنيين فى وطن اتحادى يليق بحاضرهم ومستقبلهم .

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