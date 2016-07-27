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بالفيديو..قوات النخبة السورية تساعد المدنيين فى الحصول على المياه بدير الزور

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بالفيديو..قوات النخبة السورية تساعد المدنيين فى الحصول على المياه بدير الزور بالفيديو..قوات النخبة السورية تساعد المدنيين فى الحصول على المياه بدير الزور
قامت قوات النخبة السورية بمساعدة سكان ريف دير الزُّور الغربى فى منطقة أبو خشب ومالحة الزور وقرية الحارث وغرب مدرسة رجعان، والتى تبعد عن مدينة دير الزُّور 32 كم.

وقال حمد العبود، عضو الأمانة العامة فى تيار الغد السورى، فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، إن قوات النخبة قامت بعمل خدمى للسوريين من أبناء المنطقة، حيث أعادت افتتاح محطة المياه فى المنطقة، وقامت بتشغيل المولدات وساعدت الناس فى الوصول إلى مياه نقية.

وأوضح العبود أن المنطقة صحراوية ومياهها مالحة، لذلك كان الأمر ضروريا وقد لاقى استحسان السكان الذين يعانون من ضعف الخدمات هناك.

وأشار العبود إلى استشهاد أحد شباب قوات النخبة من الذين ساعدوا فى إيصال الخدمات، مؤكداً نبأ استشهاد القائد العسكرى "أبو طلحة" الذى استهدفته يد الغدر والخيانة من عناصر داعش بقرية أم مدفع فى المساكن بألغام كانوا قد زرعوها قبل انسحابهم من المنطقة، مما أدى إلى استشهاده.


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