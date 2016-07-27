أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ضاحى خلفان: أردوغان يندد بإعدام نمر إيران بالأمس واليوم يطالب بإعدام جولن

Google+ Print
ضاحى خلفان: أردوغان يندد بإعدام نمر إيران بالأمس واليوم يطالب بإعدام جولن ضاحى خلفان: أردوغان يندد بإعدام نمر إيران بالأمس واليوم يطالب بإعدام جولن
هاجم ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، ما وصفه بالتوجه الذى يقوده الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، لإصدار قوانين تجيز الإعدام لخصومه.

وكتب خلفان عبر حسابه على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، " ندين بشدة التوجه الذي يقوده أردوغان باصدار قانون يجيز الإعدام لخصومه".

وناشد خلفان منظمات حقوق الانسان بالضغط على أردوغان وحكومته ، لإثنائها عن اتخاذ هذه القرارات التي من شأنها ازهاق أرواح بنى البشر.

وتابع:"سبحان الله أردوغان بالأمس يندد بإعدام نمر إيران واليوم يطالب بإعدام غولن، إخوان... جماعة شر"، مضيفاً:" قائد بهذا المزاج المتقلب لا يصلح قائدا لأمة.. ما بالك بخليفة مسلمين".

واختتم ضاحى خلفان تغريداته، مشيراً إلى أن الانقلاب الذى حدث فى تركيا تمثيلية، معبرا عن ذلك بقوله : "ندين كل انقلاب وندين الإنقلاب المسرحية".


>

تويته ضاحى خلفان


>ضاحى خلفان: "حسن نصر الله زعيم تنظيم دولى للاتجار فى المخدرات"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365