ضاحى خلفان: أردوغان يندد بإعدام نمر إيران بالأمس واليوم يطالب بإعدام جولن

هاجم ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، ما وصفه بالتوجه الذى يقوده الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، لإصدار قوانين تجيز الإعدام لخصومه.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ضاحى خلفان: "حسن نصر الله زعيم تنظيم دولى للاتجار فى المخدرات"
وكتب خلفان عبر حسابه على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، " ندين بشدة التوجه الذي يقوده أردوغان باصدار قانون يجيز الإعدام لخصومه".
وناشد خلفان منظمات حقوق الانسان بالضغط على أردوغان وحكومته ، لإثنائها عن اتخاذ هذه القرارات التي من شأنها ازهاق أرواح بنى البشر.
وتابع:"سبحان الله أردوغان بالأمس يندد بإعدام نمر إيران واليوم يطالب بإعدام غولن، إخوان... جماعة شر"، مضيفاً:" قائد بهذا المزاج المتقلب لا يصلح قائدا لأمة.. ما بالك بخليفة مسلمين".
واختتم ضاحى خلفان تغريداته، مشيراً إلى أن الانقلاب الذى حدث فى تركيا تمثيلية، معبرا عن ذلك بقوله : "ندين كل انقلاب وندين الإنقلاب المسرحية".
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تويته ضاحى خلفان
>ضاحى خلفان: "حسن نصر الله زعيم تنظيم دولى للاتجار فى المخدرات"