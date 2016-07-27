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مران الأهلي - عمرو جمال يقود الهجوم وعادل الحارس الأساسي في التقسيمة الأخيرة

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مران الأهلي - عمرو جمال يقود الهجوم وعادل الحارس الأساسي في التقسيمة الأخيرة مران الأهلي - عمرو جمال يقود الهجوم وعادل الحارس الأساسي في التقسيمة الأخيرة

لعب الهولندي مارتن يول التقسيمة الأخيرة بتشكيل لم يشهد أي مفاجآت وذلك خلال المران الرئيسي للأهلي استعدادا لمواجهة الوداد يوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا على ملعب مولاي عبد الله في مباراة لا بديل فيها عن الفوز بالنسبة للشياطين الحمر.

وخاض يول تقسيمة المران الأخير بفريق أساسي مشابه للذي بدأ المباراة الماضية باستثناء أنطوي المصاب والذي لعب بديله في المباراة عمرو السولية.

ويقود عمرو جمال الهجوم فيما لم يشارك بالتقسيمة الأساسية مروان محسن مهاجم الفريق الجديد الذي قد يحصل على دور في الشوط الثاني.

الفريق الأساسي في التقسيمة كان يحرس مرماه أحمد عادل عبد المنعم أمامه رباعي دفاعي هم أحمد فتحي وصبري رحيل وأحمد حجازي ورامي ربيعة.

في الوسط يلعب الثلاثي عاشور وعمرو السولية وحسام غالي أمامهما وليد سليمان ومؤمن زكريا وعمرو جمال.

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