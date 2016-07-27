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ليبيا تستدعي السفير الفرنسي احتجاجًا على وجود قوات فرنسية بأراضيها

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ليبيا تستدعي السفير الفرنسي احتجاجًا على وجود قوات فرنسية بأراضيها ليبيا تستدعي السفير الفرنسي احتجاجًا على وجود قوات فرنسية بأراضيها

رئيس الليبية فايز السراج

قالت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها استدعت السفير الفرنسي للاحتجاج على وجود قوات خاصة فرنسية في شرق ليبيا.

وبحسب رويترز جاء ذلك الاستدعاء بعدما أكدت فرنسا الأسبوع الماضي أن 3 من جنودها قتلوا عندما تحطمت طائرة هليكوبتر قرب مدينة بنغازي في شرق ليبيا، وقالت فرنسا إنهم كانوا في عمليات لجمع معلومات.

وقالت حكومة الوفاق الوطني في بيان إنها تعتبر الوجود الفرنسي “تجاوزًا للأعراف الدولية وتدخلًا مرفوضًا تمامًا”.

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة فايز السراج طلب من السفير الفرنسي انطوان سيفان “تقديم توضيح رسمي من الحكومة الفرنسية لحقيقة ما حدث”. والتقى الاثنان على هامش القمة العربية في نواكشوط بموريتانيا.

وأوضح البيان أن السفير الفرنسي جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ووعد بتقديم مذكرة رسمية تشرح ملابسات الحادث.

ودعمت فرنسا وقوى غربية أخرى حكومة الوفاق الوطني التي خرجت من رحم اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر.

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