رئيس الزمالك يحظر حضور «وايت نايتس» لمباراة «صن داونر»

أجرى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتصالًا مع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا، لمطالبته بضرورة التواصل مع إدارة نادي “صن داونز” لمنع أفراد رابطة أولتراس “وايت نايتس” من حضور مباراة الفريقين.

وأجرى أعضاء بعثة الزمالك المتواجدين في جنوب أفريقيا اتصالات بإدارة فريق “صن داونز” من أجل منع حضور الوايت نايتس للمباراة بعدما تأكد من سفر عدد منهم لدعم الفريق الأبيض في مباراة الغد.

ويواجه الفريق الأبيض غدًا الأربعاء فريق صن داونز في الجولة الـ4 لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.