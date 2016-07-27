انتبهى.. الألبان والدهون من الوجبات النافعة لطفلك فى بداية عمره

المحافظة على الوجبات الصحية للأطفال فى بداية عمرهم لتناول الطعام من الخطوات الهامة التى لابد أن تتعلمها كل الأمهات فى بداية مرحلة تناول أطفالهم للطعام.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود فود" أهم التوصيات العالمية للأطعمة التى تساعد على بناء جسم الأطفال من خلال الوجبات الغذائية المفيدة التى يجب أن يتناولها فى بداية عمره، والتى تعتمد على منتجات الألبان والدهون النافعة، حيث ذكر خبراء التغذية على الموقع أن أهم عادة لابد أن تعلمها الأم لطفلها هو تناول 3 وجبات متوازنة للطفل، ومحاولة إدخال وجبتين خفيفتين فى المنتصف حتى يقوم الجسم بعملية تمثيل غذائى مثالى مع إشباعه بالفيتامينات والمعادن المفيدة.

وأضافوا: "منتجات الألبان من أهم الوجبات التى تمد جسم الطفل بالكالسيوم بالإضافة إلى فيتامين د، والذى يجعل الجسم يمتص الكالسيوم المفيد من الأطعمة، بالإضافة إلى احتواء منتجات الألبان على فيتامين A و B12 والبروتين والفيتامينات الأخرى والمعادن، حيث يساعد الكالسيوم فى عملية نمو العظام وتقويته، مع إضافة المحليات الطبيعية الممثلة فى العسل الأبيض.

وأشار الخبراء إلى أن اخفاء الدهون من الوجبات لا يعنى عدم إصابة الطفل بالسمنة، ولكن الأطفال فى بداية عمرهم يحتاجون إلى الدهون النافعة مثل الزبد، الزيوت الطبيعية ويمكن إضافتها على الوجبات، وذلك غير الدهون الصناعية المضافة للمعجنات والبسكويت والحلويات والتى يفضل ابتعاد الأطفال عنها.

لو عايز تحسن قدرات تفكير طفلك.. اهتم بالخضروات والفاكهة وابعده عن الحلويات

>