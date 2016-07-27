4 أطعمة تقاوم الاكتئاب وممكن تغير "مودك"

هناك بعض الأطعمة يمكنها مقاومة الاكتئاب، من خلال تلك الصفات الموجودة فيها التى اكتسبتها من وجود مركبات معينة مثل "البولى فينول" ، وبعض المركبات الأخرى، ومنها:

العنب والبرتقال : يمكنهما إمداد الجسم باحتياجاته من فيتامين سى، كما أن العنب يوجد به مادة البولى فينول التي تدعم إفراز مركبات أندورفين التى تسبب السعادة.

>البندق : من المكسرات التى تحتوي على بروتين بى وإى، وتساعد على إفراز مادة الإندورفين التى تسبب السعادة.

>الموز : من الفواكه التى يعرف عنها أنها تسبب مقدارا من السعادة إذ تحتوى على البوتسيوم والماغنسيوم وههما عنصران يساعدان على إفراز مادة السيروتينين.

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