انتربول القاهرة يسلم الأردن سيدة مطلوبة للجهات القضائية

تسلمت إدارة الشرطة العربية والدولية بعمان (الانتربول) من السلطات المصرية سيدة عربية مطلوبة للجهات القضائية فى المملكة عن تهمة الاحتيال بمبلغ 99 ألف دولار أمريكى وصادر بحقها تعميم دولى (نشرة دولية حمراء).

وأفادت إدارة الإعلام بمديرية الأمن العام الأردنية - فى بيان اليوم الثلاثاء - بأنه على إثر شكوى تقدم بها أحد الأردنيين بتعرضه للاحتيال بمبلغ 99 ألف دولار من قبل شخص من جنسية أفريقية، وسيدة من جنسية عربية بعد إيهامه بقدرتهما على القيام بأعمال السحر والشعوذة، حيث تم ملاحقتهما دوليا من قبل إدارة الشرطة العربية والدولية ومخاطبة الأمانة العامة للانتربول لإصدار نشرة دولية حمراء بحقهما (تعميم دولي).

وذكرت إدارة الإعلام "أنه وبعد أن تم التأكد من مغادرتهما البلاد إلى مصر، جرى فى وقت سابق وبالتنسيق مع السلطات المصرية استلام الشخص المشتبه به بالاحتيال بعد القبض عليه وإيداعه للقضاء والاستمرار بمتابعة السيدة إلى أن تم القبض عليها حيث أرسلت بعثة أمنية لاستلامها من السلطات المصرية، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك".

وتقدم مكتب انتربول عمان بالشكر الجزيل للسلطات المصرية ممثلة بمكتب انتربول القاهرة على ما بذلوه من جهود مميزة فى هذه القضية، والذى أسفر عن إلقاء القبض على الفاعلين وهذا يدل على ضرورة التعاون العربى والدولى فى التصدى للجريمة ومكافحتها أينما وجدت.

>