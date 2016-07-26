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مباشر – أندرلخت 2-2 روستوف... تريزيجيه يشارك

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مباشر – أندرلخت 2-2 روستوف... تريزيجيه يشارك مباشر – أندرلخت 2-2 روستوف... تريزيجيه يشارك

يخوض أندرلخت البلجيكي مواجهة هامة أمام مضيفه روستوف الروسي يوم الثلاثاء في ذهاب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

والمنتصر من مباراتي الفريق البلجيكي والروسي سيتأهل لمرحلة تحديد المتأهل لدور المجموعات من أعرق البطولات الأوروبية.

ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء الفريق البلجيكي.

انطلاق المباراة.

أندرلخت يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق سفيان هاني.

روستوف يدرك التعادل عن طريق سعيد إيزاتولاهي في الدقيقة 16.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بداية الشوط الثاني.

أندرلخت يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق يوري تيليمانس.

روستوف يسجل التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 60 عن طريق ديمتري بولوز.

تريزيجيه يشارك في الدقيقة 80 بدلا من سفيان هاني.

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