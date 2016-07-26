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هل تتزوّج مريم أوزيرلي خلال أيام؟

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الإثنين 25-07-2016 19:49

 بعد أن أثارت الجدل الإعلامي بخبر إنضمامها لفريق مسلسل (قطاع الطرق لا يحكمون العالم) في موسمه الثاني لتشارك بطليه: أوكتاي كينارجا ودنيز شاكر البطولة المشتركة،أعلنت الممثلة التركية الأصل الألمانية الجنسية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام أنها تريد الزواج من حبيبها رجل الأعمال التركي ألب أوزجان في منتصف شهر آب (أغسطس) تقريباً قبل انضمامها لفريق مسلسلها الجديد (قطاع الطرق لا يحكمون العالم).

  ووافقت مريم أوزيرلي على الزواج من حبيبها رجل الأعمال الوسيم ألب أوزجان بعد علاقة عاطفية لم تتم ال (8) أشهر ،وسافرا معاً في شهر يونيو (حزيران) الفائت  لمقابلة عائلتها المقيمة بألمانيا لنيل مباركتها على زواجهما الوشيك،وأقام ألب أوزجان بفيلا استأجرها  في برلين بإيجار شهري قدره 25 ألف ليرة تركية ما يساوي 8 آلاف دولار.

وما شجع مريم أوزيرلي على الإرتباط سريعاً بحبيبها الجديد ألب أوزجان إنه يحب ابنتها لارا (عامان)  التي أنجبتها عام 2013 من حبيبها الأول السابق رجل الأعمال جان أتيش ،ويعاملها برقة وحنان أثارت مشاعر مريم أوزيرلي التي صرحت سابقا إنها لن تتزوج إلا من رجل يحب ابنتها لارا مثلما يحبها هي.

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