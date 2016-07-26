توم هانكس يشيد بفيلم مصري

أرسل النجم العالمي توم هانكس Tom Hanks رسالة خطية للسيناريست المصري محمد دياب يشيد فيها بفيلمه الجديد "اشتباك".

وقد نشر دياب الرسالة التي وصلته من الممثل والتي ذكر فيها أنّ فيلم الجديد "اشتباك" قادر على تغيير الصورة النمطية للمصريين.

وأرفق دياب الرسالة بتعليق كتب فيه: "الرسالة دي من توم هانكس بيشيد فيها بالمستوي الفني لفيلم "إشتباك"، مبعتليش ايميل لأ ده اهتم لدرجة انه بعتلي جواب ماضيه بنفسه بيقول فيه ان الفيلم قادر على تغيير الصوره النمطية اللي الغرب بيشوف بيها المصريين".

يذكر أن أحداث الفيلم تدور خلال شهر يونيو 2013 داخل عربة ترحيلات تابعة للشرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين لحكم جماعة اﻹخوان المسلمين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، متضمنة لحظات من الجنون، العنف، الرومانسية والكوميديا أيضاً، وعارضة لجزء كبير مما يحدث في مصر.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"