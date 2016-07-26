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نانسي عجرم تجتمع مع "العجرميين" حول الغداء

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الثلاثاء 26-07-2016 22:06

تحظى الفنانة نانسي عجرم بجيش من المعجبين تُطلق عليهم إسم "العجرميين"، وهي غالباً ما تخصص لهم بعضاً من وقتها وتجتمع بهم في جلسات خاصة لأنها تعرف أنهم الرأسمال الحقيقي في نجوميتها كفنانة.
نانسي ألقت بالأمس بالمعجبين على طاولة غداء واحدة في أحد مطاعم بيروت والتقطت الصور معم ونشرت بعضها عبر حسابها في "إنستقرام" ، وعلقت تحتها "خلال اجتماعي مع محبيني المخلصين".
آخر إطلالة لنانسي مع معجبيها كانت في برنامج "هيدا حكي".
من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإطلاق ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، كما أنها بصدد إحياء مجموعة من الحفلات داخل لبنان وخارجه، من بينها حفل في "كان" في إطار مهرجان "Palm Beach" غداً الأربعاء.

 

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