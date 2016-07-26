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هل تم طلاق وفاء الكيلاني ؟

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الثلاثاء 26-07-2016 23:29

بطريقة صادمة ومفاجئة، تردد خبر طلاق مذيعة "ام بي سي" وفاء الكيلاني من زوجها طوني مخايل، دون أن يصدر كلام رسمي من كلا الطرفين.
وفاء وطوني اللذان كانا قد تزوجا مدنيا قبل نحو 9 سنوات، وبسبب إختلاف ديانتهما، يقومان حالياً بإجراءات معاملات الطلاق بهدوء وسرية تامة.
ويقال إن الضغوط التي تعاني منها وفاء هي التي دفعتها إلى حسم قرارها بالطلاق، بالرغم من أنها أم لولدين هما جودي وريان.
وفاء الكيلاني تعرفت على طوني مخايل خلال عملهما معاً في تلفزيون ART ومع الوقت تطورت هذه العلاقة من الزمالة تطورت إلى الصداقة فالزواج، الذي تم قبل نحو 9 سنوات وبشكل مفاجىء أيضاً .
يشار إلى أن وفاء الكيلاني لا تجيب على الاتصالات الهاتفية وهاتفها مغلق طوال الوقت.

 

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