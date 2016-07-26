أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لجنة التواصل الليبي: إنقاذ الاتفاق السياسي هدف زيارة وفد برلماني للقاهرة

Google+ Print
لجنة التواصل الليبي: إنقاذ الاتفاق السياسي هدف زيارة وفد برلماني للقاهرة لجنة التواصل الليبي: إنقاذ الاتفاق السياسي هدف زيارة وفد برلماني للقاهرة

رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبي المصري الشيخ – عادل الفايدي

قال رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبي المصري الشيخ، عادل الفايدي، إن زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى القاهرة، جاء بحثاً عن الدعم لبعث الطمأنينة لدى المجتمع الدولي والشارع الليبي بأن المؤسسات الشرعية فى الدولة تسعي جاهدة لإيجاد حل حقيقي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأضاف الفايدي خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن لها دور كبير فى الأزمة الليبية، وأنها طالما قدمت الدعم على كافة المستويات السياسي والاجتماعي والعسكري والإنساني، ولازالت تواصل تقديم هذا الدعم، نظراً لاعتبارات كثيرة تربط الجانبين، منها وحدة المصير، و ارتباط الأمن القومي للبلدين ببعضهما البعض.

وأوضح الفايدي أن هذه الزيارة جاءت فى توقيت جيد للغاية، من أجل إنعاش عملية بحث سبل إنقاذ الاتفاق السياسي مرة أخرى، مشيراً إلى أن تطبيق هذا الاتفاق هو الخطوة المتاحة الآن، مشدداً على أن البرلمان هو الجهة التشريعية فى البلاد، وفقا لمانص عليه الإتفاق.

وأوضح الفايدي أن الأزمة تكمن فى بعض الخلافات حول إقرار حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، وبالتالي يجب أن يتم إقرارها وفقاً للبرلمان وهو أمر يتفق عليه الكثيرون، معرباً عن آماله فى أن تكون مثل هذه الزيارات فرصة جيدة لتقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدأً أن الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، مقصرة فى تقديم الخدمات للشارع الليبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب