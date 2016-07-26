لجنة التواصل الليبي: إنقاذ الاتفاق السياسي هدف زيارة وفد برلماني للقاهرة

قال رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبي المصري الشيخ، عادل الفايدي، إن زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى القاهرة، جاء بحثاً عن الدعم لبعث الطمأنينة لدى المجتمع الدولي والشارع الليبي بأن المؤسسات الشرعية فى الدولة تسعي جاهدة لإيجاد حل حقيقي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأضاف الفايدي خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن مصر لها دور كبير فى الأزمة الليبية، وأنها طالما قدمت الدعم على كافة المستويات السياسي والاجتماعي والعسكري والإنساني، ولازالت تواصل تقديم هذا الدعم، نظراً لاعتبارات كثيرة تربط الجانبين، منها وحدة المصير، و ارتباط الأمن القومي للبلدين ببعضهما البعض.

وأوضح الفايدي أن هذه الزيارة جاءت فى توقيت جيد للغاية، من أجل إنعاش عملية بحث سبل إنقاذ الاتفاق السياسي مرة أخرى، مشيراً إلى أن تطبيق هذا الاتفاق هو الخطوة المتاحة الآن، مشدداً على أن البرلمان هو الجهة التشريعية فى البلاد، وفقا لمانص عليه الإتفاق.

وأوضح الفايدي أن الأزمة تكمن فى بعض الخلافات حول إقرار حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، وبالتالي يجب أن يتم إقرارها وفقاً للبرلمان وهو أمر يتفق عليه الكثيرون، معرباً عن آماله فى أن تكون مثل هذه الزيارات فرصة جيدة لتقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدأً أن الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، مقصرة فى تقديم الخدمات للشارع الليبي.