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مصرع 10 أشخاص وإصابة 16 فى حوادث متفرقة بالسويس

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مصرع 10 أشخاص وإصابة 16 فى حوادث متفرقة بالسويس مصرع 10 أشخاص وإصابة 16 فى حوادث متفرقة بالسويس
لقى 10 مواطنين مصرعهم وأصيب 16 آخرين فى مختلفة بالسويس، من بينها حوادث سير بطرق السويس والقاهرة والإسماعيلية، وصعق كهربائى بقرية سياحية وجثث غارقة فى مياه خليج السويس.

وقال الدكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس إن محافظة السويس شهدت اليوم حوادث مختلفة، ووصول جثث لمشرحة مستشفى السويس العام، ومصابين للمستشفى.

وأكد لطفى عبد السميع أن عدد ضحايا حوادث الطرق من انقلاب سيارات وتصادم بطريق السويس - القاهرة والسويس - الإسماعيلية والعين السخنة وطريق القطامية وصل إلى 6 قتلى وإصابة 16 مواطنا.

وأضاف أن ثلاث جثث وصلوا إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وهى لمواطنين تعرضوا للغرق على متن لنش بحرى بخليج السويس.

كما لقى "أحمد عمر حميدو" 45 عاما مصرعه بقرية سياحية بالعين السخنة بسبب الصعق الكربائى.

- إصابة 9 مواطنين بينهم طفلين فى انقلاب سيارتين ملاكى بطريق السخنة

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مصر 365

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