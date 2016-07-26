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ضبط 250 كيلو جبن فاسد بأحد محلات الأغذية بكورنيش مطروح

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ضبط 250 كيلو جبن فاسد بأحد محلات الأغذية بكورنيش مطروح ضبط 250 كيلو جبن فاسد بأحد محلات الأغذية بكورنيش مطروح
تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط "أيمن.ع.ع.ز" مواليد 1978 مدير أحد محلات الأطعمة الكبرى بطريق الكورنيش، بعد العثور داخل المحل على 250 كيلو جبن تركى فاسد و5 كيلو بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تمكنت الحملة من ضبط 20 قرصا من الجبن التركى الفاسد، زنة القرص الواحد 12.5 كيلو بإجمالى 250 كجم، غير صالح للاستهلاك الآدمى، و5 كيلو بسطرمة فاسدة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

مباحث التموين تضبط 15 قضية متنوعة بمطروح
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