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احذرى.. الكعب العالى بسبب الإصابة بالسرطان

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احذرى.. الكعب العالى بسبب الإصابة بالسرطان احذرى.. الكعب العالى بسبب الإصابة بالسرطان
كشف العلماء من خلال دراسة حديثة، ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان بسبب ارتداء الكعوب العالية يوميا، وقال الباحثون وفقا لما ذكره الموقع البريطانى "ديلى ميل" : "تظهر الكثير من الدراسات التى تشير إلى أن ارتداء الكعب العالى يؤثر على عظام القدم والظهر والمفاصل، ولكن الجديد هو أنه يرفع خطر الإصابة بالسرطان بعد فترة من الاعتياد على ارتدائه يوميا".

وقال "هيلين سيوسيل" أحد المشاركين فى البحث : "تم حساب خسارة الشركات البريطانية من وراء ارتداء الفتيات للكعب العالى، فوجدنا خسارتهم تصل إلى 260 مليون يورو بسبب الإجازات المرضية التى تأخذها العاملات فى الشركات بسبب مرضهم من الكعب العالى، وبالتحدث مع محبى الكعب العالى وجدنا أن ارتداءه يؤثر على القدرة على التفكير السليم والقدرة على التنفس وجميعها مشكلات تؤثر على حركة سير العمل بطريقة صحيحة".

وأوضح الدكتور "ديفيد أجوس" أستاذ الطب وعلاج السرطان بجامعة جنوب كاليفورنيا، قائلا: "ارتداء الكعب يؤثر على صحة النساء بشكل عام، والسرطان ما هو إلا خلل فى عمل الخلايا، ولأن الكعب يسبب خللا فى بعض وظائف الجسد فهو يساعد على نشاط خلايا العظام والمفاصل بطريقة غير طبيعية وهو ما يؤدى إلى تحولها إلى خلايا سرطانية".

وأضاف: "رغم وجود الدراسات التى تؤكد ضرر الكعب العالى إلا أن الفتيات تخرج من ذلك بمصطلحات غير صحيحة منها "الكعب مريح" فلا يوجد كعب صعب وآخر مريح ولكن وضع القدم بالكعب هو الذى يعرض صحة الفتيات للخطر".

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