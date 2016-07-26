الهلال الأحمر يعيد تأهيل المجمع القضائي للمحاكم والنيابات بالمكلا

أشاد محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للجمهورية اليمنية على الأصعدة كافة في إطار أواصر الأخوة المتأصلة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في كلمة له أمس خلال افتتاحه المجمع القضائي للمحاكم والنيابات في مدينة المكلا اليمنية والذي تمت إعادة تأهيله من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وذلك بعد توقف أعمال القضاء في المحافظة أكثر من عام الأمر الذي تسبب في تراكم آلاف القضايا التي تتطلب الفصل بها.

ونوه محافظ حضرموت في هذا الصدد بجهود هيئة الهلال الأحمر التي لا تقف عند تأهيل هذا المرفق القضائي المهم بل تمتد إلى جميع مجالات الحياة في المحافظات اليمنية المختلفة ولتسجل الإمارات موقفا تاريخيا يضاف إلى مواقفها المشرفة بشأن اليمن .. وقال إن افتتاح المجمع يؤذن ببدء عهد جديد في مجال التقاضي وتسهيل إجراءاته تيسيرا على المواطنين اليمنيين.

وقال رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي سمير شوطح إنه بفضل تعاون هيئة الهلال الأحمر الاماراتي مع محافظة حضرموت تمت إعادة افتتاح المجمع القضائي والتغلب على الواقع الصعب الذى مرت به المحاكم وعملية التقاضي وما يترتب من جراء ذلك على حياة الناس.

وأعرب مواطنون يمنيون عن فرحتهم بفتح مجمع المحاكم وعودة القضاة إلى منصاتهم للبت في ملفات عالقة منذ زمن .. مؤكدين أن عودة القضاة لمزاولة أعمالهم يعني مزيدا من تطبيع الحياة العامة والحكم في قضاياهم العالقة منذ أكثر من عام جراء اغلاق المحاكم والنيابات في المحافظة بفعل الأحداث التي شهدها اليمن والتي ألحقت بالبنية التحتية للقضاء في حضرموت ضررا بالغا ودمارا كبيرا طال مبانيه وأرشيفه وكل ما له علاقة بالفصل في قضايا الناس ما دفع بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تبني إعادة تأهيل المجمع على طريق عودة العمل به.

وقال المواطن أسامة عبد الحكيم إن فتح القضاء أبوابه من جديد للحكم في قضايا المواطنين اليمنيين في المحافظة وإعطاء كل ذي حق حقه أمر مهم انتظروه طويلا.

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