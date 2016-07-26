شرطة دبي تنفي شائعة اغتصاب 90 فتاة

دعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء ما يروجه البعض من شائعات مغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت في عدة تغريدات في حسابها الرسمي على تويتر أنها "سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يروج لمثل هذه الإشاعات".

وأكدت الشرطة أن دولة الإمارات، ودبي بشكل خاص تحظى بثقة لدى مواطنيها وساكنيها وزائريها باعتبارها مدينة آمنة للعيش والإقامة والعمل، ونوهت "بقدرة الأجهزة المختصة فيها على التعامل بكفاءة وحرفية عالية وشفافية مع كل ما يخص أمن الفرد أو سعادة المجتمع".

وقد جاءت هذه التغريدات في أعقاب تداول وسائل التواصل الاجتماعي شائعات تحت عنوان (هندي يغتصب ٩٠ فتاه في دبي مول) وهو ما نفته الشرطة جملة وتفصيلاً.

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