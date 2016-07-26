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«تشريعية النواب» تكلف أمانتها الفنية بإعداد تقرير حول حكمي «أحمد مرتضى»

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«تشريعية النواب» تكلف أمانتها الفنية بإعداد تقرير حول حكمي «أحمد مرتضى» «تشريعية النواب» تكلف أمانتها الفنية بإعداد تقرير حول حكمي «أحمد مرتضى»

من اليمين أحمد مرتضى منصور – والنائب عمرو الشوبكي

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التى تنظر صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور تكليف الأمانة الفنية للجنة بإعداد تقرير يدرج فيه كل ما هو متعلق بالحكمين الصادرين بشأن صحة عضويته.

وبحسب أخبار طالبت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الذى قارب الساعتين، احمد مرتصى منصور بتقديم تفاصيل ما يفيد الالتماس الذى تقدم به أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم.

وكلفت اللحنة الامانة الفنية بإدراج الالتماس ضمن التقرير.

وقررت اللجنة أيضا الانعقاد بشكل دائم ، وذلك للانتهاء من كتابة تقريرها ومناقشته فى اجتماع لاحق للجنة قبل الجلسة العامة للبرلمان المقرر انعقادها فى ٧ أغسطس المقبل.

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