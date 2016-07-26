طرق لسلامة طفلك من لعبة “بكيمون غو"

إن لم يكن طفلك من لاعبي البكيمون غو فتوقعي قريباً جداً انضمامه إلى لائحة مدمني هذه اللعبة والتي تجاوز عدد مستخدمي تطبيقها على الهواتف الذكية العشر ملايين. فكرة هذه اللعبة هي تشجيع مستخدميها على الحركة للامساك بالبكيمون، وبالاستعانة بخارطة غوغل فمستخدم هذا التطبيق يتبع الخارطة المحيطة به لتدله على أماكن تواجد البكيمون. البكيمون أحيانا يتواجد في المعالم المحيطة بمكان تواجد المستخدم كأن تكون مطعماً، مخفر شرطة، مستشفى أو حديقة عامة لذا من المهم جداً توعية الأهل للطفل على أهمية السلامة والأمان عند استخدام هذه اللعبة لما قد تشكله من مخاطر عند تنقل الطفل من مكان إلى آخر.

هنا بعض النقاط المهمة لسلامة طفلك:



- ذكري طفلك بأن ينتبه لمحيطه: من المهم جداً الانتباه عند المشي والتنقل وعدم التركيز التام في اللعبة لتجنب الحوادث فقد يتعرض الطفل لحادث سير أو يصطدم بشجرة أو عمود كهربائي إن كان تركيزه منغمساً فقط باللعبة وعدم الانتباه لما حوله أثناء المشي.



- لا تسمحي له بالتنقل بدون رقيب: قومي بالتنزه معه في الحديقة العامة للبحث عن البكيمون أو اجعليها فرصة لنزهة عائلية.



- التحرك الجماعي: شجعي طفلك المراهق على الانضمام للأصدقاء والأقارب للتنقل الجماعي بحثاً عن البكيمون لسلامتهم وتنبيه بعضهم تفادياً للحوادث.



- إن كان طفلك المراهق سيتنقل مع أصدقائه خارج المنزل لمدة طويلة، فلا تنسي أن تذكريه بضرورة الاستعداد المسبق خاصة ونحن في فصل الصيف. استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس ضروري جداً بالإضافة إلى حمل قنينة من الماء.



- لمن يركب الدراجة، كوني صارمة جداً بعدم السماح لطفلك من البحث عن البكيمون أثناء قيادة الدراجة لخطورة ما سيحدث.



- أكّدي على ضرورة عدم الدخول في الأماكن العامة بدون استئذان وتفادي الدخول في مشاكل، خاصة قد يتواجد البكيمون أحيانا قرب مناطق سكنية أو مراكز ومؤسسات مهنية.