مراحل الولادة

إن كنت تتساءلين عن الولادة وكيف تتم فمن المهم أن تعلمي أولا إن الولادة تتم في ثلاث مراحل، وفي كل مرحلة يركز الجسم على حالة معينة، فالمرحلة الأولى تشمل تهيئ وضع الجنين للولادة بينما المرحلة الثانية تتركز في ولادته أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتكون متعلقة بالمشيمة والحبل السري وهي ما تسمى مرحلة ما بعد الولادة.

اليك هذه المعلومات البسيطة عن كل مرحلة:

- المرحلة الأولى: في هذه المرحلة تبدأ المرأة الحامل بالشعور بالتقلصات. هذه التقلصات والضغط الذي يسببه رأس الجنين تعمل معا على مساعدة عنق الرحم لان يتوسع. التقلصات تصبح أقوى وأكثر تقاربا في مدتها إلى أن يتم التوسع بشكل كامل لعنق الرحم ليصل حوالي 10 سنتميترات ويكون جاهزاً لولادة الطفل. في المرحلة الأولى هذه، الغطاء المخاطي الذي يقفل عنق الرحم طوال فترة الحمل يُزال ويبدأ سائل الأمونياك الذي يحيط بالجنين بالتسرب. هذه المرحلة قد تستغرق عدة ساعات عند ولادة الطفل الأول وغالباً ما تكون أقصر في الولادات التالية.

- المرحلة الثانية: بعد أن يتسع عنق الرحم بالكامل، يبدأ رأس الجنين بالضغط مستعداً للولادة ويحفز الأم على القيام بعملية الدفع. قناة الولادة والمعروفة بالمهبل تتسع في هذه المرحلة لتسمح للجنين بالمرور من خلالها. رأس الجنين غالباً ما يخرج أولا من المهبل لتتم بعده ولادة الجسم. هذه المرحلة من الولادة تستغرق عادة مدة ساعة.

- المرحلة الثالثة والأخيرة: ما بين 10 – 30 دقيقة بعد ولادة الطفل، تخرج المشيمة والحبل السري من الرحم. يبدأ الرحم بالتقلص من جديد ليدفع بالمشيمة للخارج ليقوم بعدها بإغلاق المنطقة حيث كانت المشيمة متصلة ليقلل من النزيف