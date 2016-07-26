بالصور.. إخماد حريق اندلع بمصنع فى مدينة "فوه"

شب حريق فى مصنع، لصاحبه سعد فرج السقا، فى منطقة تقسيم الموظفين على جسر ترعة القضابة غرب مدينة فوه فى كفر الشيخ.

وانتقل رئيس المركز والمدينة على الفور، وتم استدعاء 6 سيارات مطافى، و 4 سيارات إسعاف، وتم إخماد الحريق، ولاتوجد خسائر فى الأرواح.

وقال محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، خلال تصريح صحفى، إنه تم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق، وتقدير الخسائر المادية الناجمة عن الحريق، مؤكداً أنه لاتوجد خسائر فى الأرواح.



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محمد أبو غنيمة رئيس مدينة فوه أثناء إخماد الحريق



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أثناء إخماد الحريق



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محمد أبو غنيمة رئيس مدينة فوه يتابع بموقع الحادث



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