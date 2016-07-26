البيئة: نرصد أماكن تواجد «القرش الحوت» بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة البيئة، قيامها بإعداد برنامج رصد لتواجد القرش الحوت في منطقة البحر الأحمر بصفة دورية حيث يتم عمل استبيانات مع الصيادين ومراكز الغوص لمتابعة تواجده ورصد تحركاته وسلوكه.

وقالت الوزارة فى بيانٍ لها، الثلاثاء، إنَّ القرش الحوت«Rhincodon typus /whale shark» يعتبر أكبر أنواع أسماك القرش والأسماك الغضروفية، بل أكبر الأسماك على الإطلاق حيث يصل متوسط طول الفرد البالغ حوالي 13 مترًا، بينما يبلغ وزنه قرابة 21 طنًا.

وأضافت الوزارة، أنَّه أطلقت عليه هذا الأسم نظرًا لكبر حجمه بالنسبة لباقي أفراد أسماك القرش أو لتشابه سلوك تغذيته المشابه لسلوك الحيتان الكبيرة وهو من الأنواع المسالمة التي لا تشكل خطرًا على حياة الإنسان بوجه عام، موضحة أن القرش الحوت يتواجد في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في جميع البحار المفتوحة والبحار المدارية الدافئة والمعتدلة، وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، إلا أنها تتغذى أساساً على العوالق والهوام البحرية والحيوانات والأسماك الصغيرة والطحالب والعوالق واليرقات والحبار الصغير.

وتابعت:” القرش الحوت من أنواع القرش المسالمة مع الصيادين رغم حجمه الكبير، ولا يشكل خطرًا على البشر ويتميز بشكله الجميل الجذاب بلزن جلده الأزرق المزين بصفوف منتظمة من النقاط البيضاء”.

وأردفت:”يجسد حالة أسماك القرش الحوت مثال لاختلاف ثقافة الناس حول المفاهيم الخاطئة الشائعة حول بعض أنواع الكائنات البحرية عن أن القرش الحوت قاتل بدون رحمة مما يشجعهم على محاولات صيده أو القضاء عليه وعلى عكس ذلك تماماً يعتبر هذا الحوت لطيف مع الغواصين والسباحين ويمكن السباحة معه دون خطر يذكر إلا بعض الضربات غير المقصودة من زعنفته الذيلية أو الإصابة بخدوش ظاهرية نتيجة الاحتكاك بالجلد “، مؤكدا على ضرورة الحرص في التعامل معه وعدم اعتراض طريقة أو محاولة التمسك به”.

وكانت جمعية الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر، أعلنت رصدها القرش الحوتى بأكثر من مكان بشواطئ مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر وشمال الغردق حيث قال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة أنه تلقى بلاغا من أحد أعضاء الجمعية المدرب مصطفى فتحى فهيم صاحب مركز غوص بمرسى علم رصده القرش الحوتى بمناطق مختلفة بمرسى علم.