«جنح الوراق» ترفض استئناف أدمن صفحة «شاومينج» وتأييد حبسه عامًا

مراسل «ONA»

قضت محكمة جنح مستأنف الوراق، برئاسة المستشار محمد نافع، برفض استئناف أحمد أوسام أدمن صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، وأيدت القرار السابق بحبسه وتغريمه.

وتقدم محمد الحدق دفاع المتهم باستئناف على الحكم الصادر في حق موكله، وقال إنَّ الحكم الصادر من محكمة أول درجة شابه البطلان بسبب قصور في التسبيب، وكذلك القصور التشريعي في نص المادة المعاقب بها المتهم، ويطالب بتعديل تشريعي في نص المادة، لاغفال المشرع الفترة القانونية لانعقاد الإمتحان والمقدرة بنصف مدة الامتحان.

كانت محكمة جنح الوراق، قد قضت برئاسة المستشار محمد الحلواني، وبحضور محمد حامد وكيل النيابة، وسكرتارية وليد فهمي، بمعاقبة الطالب المتهم بإدارة صفحة “شاومينج” على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” والمتهم بتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والتجارية، بالحبس سنة وتغريمه 20 ألف جنيه.

وكانت النيابة قد تسلمت بمعرفة المستشار محمد حامد وكيل أول النيابة، تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والتي أثبتت تورط المتهم “أحمد.أ” (19 سنة)، طالب بإحدى المعاهد العليا، في إنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها، وتطابق الارقام التعريفية لجهاز الحاسب وشريحة التليفون الخاصين به، مع نفس الأرقام المستخدمة في إدارة صفحة الفيس بوك “شاو مينج”.