الأوقاف تنفى تكليف أحدا غير أئمة الوزارة بخطبة الجمعة المكتوبة

أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تكلف أحدا غير أئمتها المسئولين بدورهم عن المساجد بخطبة الجمعة المكتوبة ، وأن سبيل الوزارة في تعميمها بجميع مساجد الجمهورية هو الحوار والإقناع.

وأوضح بيان للقطاع الديني بوزارة الاوقاف أن جميع قيادات الوزارة والغالبية العظمى من الأئمة على قناعة تامة بأداء خطبة الجمعة المكتوبة كونها تأتي في إطار مشروع فكري مستنير وفق خطة ومنهجية شاملة تحقق مصلحة شرعية ووطنية وذلك في إطار اختصاص وزارة الأوقاف في تنظيم شئونها الدعوية والإدارية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي تكليف رسمي بذلك إنما تركته لقناعة واختيار الأئمة ، وما زال موضوعها المكتوب حتى الآن استرشاديا وفق ما يعلن دائما على موقع الوزارة الرسمي.

كما أعادت الوزارة التاكيد على أن المتميزين من الأئمة الراغبين في الارتجال لن يمنعوا منه ما داموا ملتزمين بضابطي الوقت وجوهر الموضوع.

وجددت الوزارة ثقتها الكاملة في تميز أئمتها وفهمهم المستنير وحسهم الوطني وإدراكهم لما تتطلبه المرحلة من توحيد الجهد والكلمة في مواجهة التحديات ، مبينة أنها إذ نثق في ائتمانهم على المسجد ورواده طوال الأسبوع لنثق أيضا في تفهمهم لفلسفة خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة التي تعد محور قضية الأسبوع الفكرية ، بما يشكل 54 قضية سنويا في المرحلة قصيرة المدى ، و270 قضية في خمس سنوات المرحلة متوسطة المدى ، بما يعد جزءا من المشروع الفكري الكبير لتجديد الخطاب الديني وتحقيق الفهم المستنير للإسلام.

وكانت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف قد أعلنت فى وقت سابق رفضها لفكرة خطبة الجمعة المكتوبة معتبرة ان تثقيف الائمة وتدريبهم سيفيد أكثر لمواجهة الفكر المتطرف.

أ ش أ