اخبار الصومال .. الولايات المتحدة وبريطانيا تدينان هجوم الصومال الإرهابى

أدان البيت الأبيض بشدة اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابى الذى وقع فى مطار مقديشيو الدولى، وقال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى فى بيان أصدره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الصومال وشركائها فى الحرب ضد الإرهاب الآثم والذى يعمل على زعزعة الاستقرار فى الصومال.

وأكد برايس استمرار التزام الولايات المتحدة بمساعدة الصومال لتحقيق تقدم نحو إرساء السلام والرخاء ومحاربة التنظيمات الإرهابية بما فى ذلك حركة الشباب.

وأعرب البيت الأبيض عن تعازيه فى مقتل أفراد من بعثة الأمم المتحدة وجنود تابعين لبعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال والمدنيين الذين راحوا ضحية الهجوم الارهابى.

كما أدان وزير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بالخارجية البريطانية توباياس إلوود، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذى شنته حركة "الشباب" فى العاصمة الصومالية مقديشو وراح ضحيته ثمانية قتلى على الأقل ، مقدما تعازيه للضحايا.

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