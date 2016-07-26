شيوخ القبائل الليبية: التدخل الخارجى السبب فى تعميق الأزمة الليبية

قال الشيخ محمد صالح الدرسى، إن التدخل الخارجى أحد أسباب تعميق الأزمة الليبية، موضحا أن المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر انحاز للغرب الليبى على حساب أطراف أخرى فى البلاد.

وأكد الدرسى خلال مؤتمر صحفى عقد فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، أن غالبية الليبيين رافضين لاتفاق الصخيرات الموقع نهاية ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن الضغط الدولى على مجلس النواب يعمق الأزمة.

فيما قال الشيخ مسعود العبيدى إنه يتم التباحث حول ملف النازحين والمهجرين لإعادتهم إلى ليبيا، موضحا أن مشايخ القبائل اجتمعوا مع نظرائهم فى مصراتة لحل مشكلة النازحين.

بدوره قال الشيخ سعد الدرسى أن القبائل الليبية فى الشرق تمثل الأمن الاجتماعى لبرقة، مؤكدا أن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق هو والعدم سواء لعدم تمرير حكومة التوافق من تحت قبة البرلمان.

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