أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

شيوخ القبائل الليبية: التدخل الخارجى السبب فى تعميق الأزمة الليبية

Google+ Print
شيوخ القبائل الليبية: التدخل الخارجى السبب فى تعميق الأزمة الليبية شيوخ القبائل الليبية: التدخل الخارجى السبب فى تعميق الأزمة الليبية
قال الشيخ محمد صالح الدرسى، إن التدخل الخارجى أحد أسباب تعميق الأزمة الليبية، موضحا أن المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر انحاز للغرب الليبى على حساب أطراف أخرى فى البلاد.

وأكد الدرسى خلال مؤتمر صحفى عقد فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، أن غالبية الليبيين رافضين لاتفاق الصخيرات الموقع نهاية ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن الضغط الدولى على مجلس النواب يعمق الأزمة.

فيما قال الشيخ مسعود العبيدى إنه يتم التباحث حول ملف النازحين والمهجرين لإعادتهم إلى ليبيا، موضحا أن مشايخ القبائل اجتمعوا مع نظرائهم فى مصراتة لحل مشكلة النازحين.

بدوره قال الشيخ سعد الدرسى أن القبائل الليبية فى الشرق تمثل الأمن الاجتماعى لبرقة، مؤكدا أن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق هو والعدم سواء لعدم تمرير حكومة التوافق من تحت قبة البرلمان.


>شيخ قبلية ليبى: نرفض الإفراج عن سيف الإسلام القذافى لأنه أجرم فى حق شعبه
>http://www.youm7.com/story/2016/7/26/شيخ-قبلية-ليبى--نرفض-الإفراج-عن-سيف-الإسلام-القذافى-لأنه-أجر/2817242#
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365