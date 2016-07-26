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وزارة الدفاع الروسية والبنتاجون يناقشان أمن الطيران فى أجواء سوريا

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وزارة الدفاع الروسية والبنتاجون يناقشان أمن الطيران فى أجواء سوريا وزارة الدفاع الروسية والبنتاجون يناقشان أمن الطيران فى أجواء سوريا
أعلن المكتب الصحفى لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ونظيرتها الأمريكية "البنتاجون" عقدا مؤتمرا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بحثا خلاله مسائل أمن الطيران فى أجواء سوريا.

وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية : "جرى اليوم مؤتمر جديد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لمسؤولى وزارتى الدفاع الروسية والأمريكية بشأن مسائل تنفيذ مذكرة التفاهم حول منع وقوع الحوادث وضمان أمن الطيران خلال القيام بعملية فى المجال الجوى السورى الموقعة فى 20 أكتوبر عام 2015. وأشير إلى أن المذكرة، خلال الأشهر الـ9 التى مرت منذ لحظة توقيعها، أظهرت فاعلية عالية".

وأشارت الوزارة الروسية فى بيانها إلى أن قنوات الاتصال التى أقيمت بموجب هذه المذكرة تسمح بتقليص مخاطر وقوع الحوادث بين طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية وطائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الطرفان ناقشا الإجراءات الإضافية لضمان أمن العمليات فى المجال الجوى السوري، مؤكدة أن "اتصالات الخبراء الروس والأميركيين عبر القنوات الثنائية ستتواصل. وتم الاتفاق على عقد مؤتمر جديد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة فى نهاية أغسطس عام 2016".
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