البقدونس يحمى الجسم من الأمراض بداية من تساقط الشعر حتى السرطان

نهمل فى بعض الأحيان تناول الوجبات المفيدة نظرا لضيق الوقت وعدم القدرة على تحضير هذه الوجبات، ولكن هناك بعض الخضروات السهلة التى لا تحتاج إلى كثير من الوقت بل بمجرد غسلها وتناولها يحصد الجسم مجموعة من الفيتامينات والمعادن تكفيه لمواجهة الأمراض.

من هذه الخضروات "البقدونس"، إذ أوضحت الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، فوائد البقدونس قائلة: "يحتوى البقدونس على كميات كبيرة من فيتامين ج الضرورى لصحة العين والشعر والأسنان ومقاوم للعدوى، كما أنه مضاد للأكسدة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الحديد والمانجنيز والكالسيوم والفوسفور.

وأضافت: "فيتامينات ومعادن يحتويها البقدونس تحوله إلى باقة غالية من الفوائد التى تعود على الجسم، تبدأ الفوائد من الشعر حتى مقاومة أشد الأمراض خطورة وهو السرطان والسكر ومضاعفاتهم بالإضافة إلى أمراض الكلى، ويمكن تناوله عن طريق الغلى وتناوله كمشروب أو كخضار طازج".

وأشارت الدكتورة "علا" إلى أن البقدونس أحد الأعشاب الطبيعية التى يمكن استخدامها للتخسيس، ويعتبر البقدونس مصدرا جيدا لفيتامينات "ك" و "أ" و "ج" كما يحتوى أيضا على حمض الفوليك ولذلك ينصح بإدخال البقدونس كمشروب مغلى يوميا مع النظام الغذائى ويعتبر أحد أقوى أنواع الشاى الخاص للرجيم فهو يعمل كعامل مساعد، إذ أنه مدر طبيعى للبول وبالتالى فهو يعمل على التخلص من الماء الزائد بالجسم، لذلك يعد أحد أفضل أنواع المشروبات للتخسيس والرجيم.

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