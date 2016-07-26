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مدرب الوداد: الأهلي لو خسر ستكون مشكلة كبيرة ونعلم ذلك

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مدرب الوداد: الأهلي لو خسر ستكون مشكلة كبيرة ونعلم ذلك مدرب الوداد: الأهلي لو خسر ستكون مشكلة كبيرة ونعلم ذلك

يعرف الويلزي جون توشاك المدير الفني للوداد المغربي دوافع الأهلي جيدا في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الأربعاء بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحتاج للفوز ولا بديل عنه من أجل الحفاظ على حظوظه التي باتت ضعيفة بعض الشيء في الصعود لنصف النهائي.

وقال توشاك في المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء "الأهلي لديه دوافع كبيرة للفوز ونحن نعلم ذلك جيدا".

وأضاف "الأهلي لو لم يحقق الفوز ستكون مشكلة كبيرة لهم".

الأهلي حصل على نقطة واحدة فقط من المباريات الثلاث الأولى له بدور المجموعات بعد خسارتين أمام زيسكو وأسيك وتعادل مع الوداد.

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